ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة بقيمة 10 ملايين جنيه

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده في التصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات نحو 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد الوزارة استمرار جهودها لضبط المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الجرائم.