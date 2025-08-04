ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه في 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، جهوده في التصدي لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية.

أسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 7 ملايين جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط المخالفين وحماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية لهذه الجرائم.