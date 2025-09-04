خبير علاقات دولية: زيارة ماكرون لمصر تعكس رسائل مهمة حول ضرورة وقف الحرب بغزة

خبير علاقات دولية: زيارة ماكرون لمصر تعكس رسائل مهمة حول ضرورة وقف الحرب بغزة

خبير علاقات دولية: زيارة ماكرون لمصر تعكس رسائل مهمة حول ضرورة وقف الحرب بغزة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة ماكرون لمصر تعكس رسائل مهمة حول ضرورة وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات.

زيارة ماكرون تلفت أنظار العالم إلى حجم المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة

وأضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الزيارة تحمل العديد من الدلالات المهمة، ومنها لفت أنظار العالم إلى حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل سياسة التجويع والحصار، ومنع الغذاء والدواء والكهرباء وكل مقومات الحياة عن الشعب الفلسطيني، وهناك جرائم إبادة جماعية واضحة تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية والمواثيق والقانون الدولي والإنساني».

وتابع أن زيارة الرئيس ماكرون إلى مصر تلفت أنظار العالم إلى ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

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