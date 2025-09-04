98 قتيلا و160 مصابا في انهيار ملهى ليلي في الدومينيكان

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف ملهى ليلي في العاصمة سانتو دومينجو، إلى 98 قتيلا على الأقل.

تفاصيل حادث انهيار سقف ملهى ليلي بالدومينيكان

ونقلت قناة «سكاي نيوز» البريطانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم، عن مدير مركز عمليات الطوارئ خوان مانويل مينديز، قوله إنّ حصيلة المصابين ارتفعت لتصل إلى 160 شخصا على الأقل، مشيرا إلى أنّ فرق الإنقاذ تكثف جهودها للبحث عن ناجين تحت أنقاض الملهى.

مشاهير بين ضحايا الحادث

وأضافت القناة أنّ أسباب وملابسات الحادث لم تتضح بعد، مشيرة إلى أنّ لاعب البيسبول السابق أوكتافيو دوتيل وحاكمة مقاطعة «مونتي كريستي» الشمالية نيلسي كروز، من بين القتلى، كما أنّ نجل وزير الأشغال العامة في الدومينيكان إدواردو إستريلا، من بين المفقودين في الحادث.

وكانت جمهورية الدومينيكان أعلنت على لسان رئيسها لويس أبينادير حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بعد حادث انهيار سقف الملهى.

وذكرت قناة «سي إن إن» الأمريكية اليوم أنّ رئيس الدومينيكان تفقد موقع الحادث برفقة زوجته من أجل تقديم تعازيهما لعائلات الضحايا، كما أعربت عمدة العاصمة سانتو دومينجو كارولينا ميخيا دي جاريجو عن تعازيها.