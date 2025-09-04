أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-4-2025 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق المحلية مستويات مستقرة، بحسب آخر تحديث معلن على الموقع الرسمي لبورصة الدواجن.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في السوق المحلية لمختلف الأصناف، من ضمنها أسعار الكتاكيت الساسو، حيث يبحث عنها المستهلك المهتم بتربية الدواجن بالإضافة إلى أصحاب المزارع.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر





فقد تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-4-2025 في مصر كمتوسط سعري ما بين 11 لـ56 جنيها لدى كل الأصناف، بحسب بورصة الدواجن.



أسعار الكتاكيت الساسو اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، ما بين 10 إلى 12 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في مصر

جاءت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأربعاء وعلي رأسهم الكتكوت الأبيض لكي يسجل ما يلي:

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم ليتراوح بين 50 و56 جنيهًا.

بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض للشركات اليوم الأربعاء، ليتراوح ما بين 40 إلى 50 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم «قطعان»، فقد تراوح سعره ما بين 36 و36.5 جنيه.