أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-4-2025 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-4-2025 في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-4-2025 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-4-2025 في الأسواق المحلية مستويات مستقرة، بحسب آخر تحديث معلن على الموقع الرسمي لبورصة الدواجن.

وخلال السطور التالية، نستعرض أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في السوق المحلية لمختلف الأصناف، من ضمنها أسعار الكتاكيت الساسو، حيث يبحث عنها المستهلك المهتم بتربية الدواجن بالإضافة إلى أصحاب المزارع.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر



فقد تراوحت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 9-4-2025 في مصر كمتوسط سعري ما بين 11 لـ56 جنيها لدى كل الأصناف، بحسب بورصة الدواجن.


أسعار الكتاكيت الساسو اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن، ما بين 10 إلى 12 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في مصر

جاءت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأربعاء وعلي رأسهم الكتكوت الأبيض لكي يسجل ما يلي:

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم ليتراوح بين 50 و56 جنيهًا.

بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض للشركات اليوم الأربعاء، ليتراوح ما بين 40 إلى 50 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم «قطعان»، فقد تراوح سعره ما بين 36 و36.5 جنيه.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا