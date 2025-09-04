«السينمائيين» تنعى مدير عام المونتاج بـ«الوطنية للإعلام»

«السينمائيين» تنعى مدير عام المونتاج بـ«الوطنية للإعلام»

«السينمائيين» تنعى مدير عام المونتاج بـ«الوطنية للإعلام»

نعت نقابة المهن السينمائية، المونتير محمود نجم مدير عام المونتاج بقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرًا إلى أن صلاة الجنازة وتشييع جثمانه ظهر اليوم الأربعاء من مسجد السيدة نفيسة.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية خبر الوفاة، قائلة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المونتير محمود نجم مدير عام المونتاج بالهيئة الوطنية للإعلام».

نقابة المهن السينمائية

موعد ومكان صلاة الجنازة

وأضافت: «نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، الجنازة اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».

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