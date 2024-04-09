نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل محارب وتهنئ المنتج أحمد السبكي

أشادت نقابة المهن السينمائية بمسلسل محارب، وما حققه من نجاح كبير وجماهيرية واسعة في الوطن العربي، خلال عرضه في شهر رمضان المبارك.

نقابة المهن السينمائية تشيد بـ محارب

أرسل نقيب المهن السينمائية مُسعد فودة، خطابًا رسميًا من النقابة يهنئ فيه المنتج أحمد السبكي بالنجاح الكبير، الذي حققه مسلسل محارب، مؤكدًا أن المسلسل قدم تجربة مهمة في إطار الدراما التلفزيونية.

وجاء نص الخطاب كالآتي: «محارب من أجل دراما أجمل وأفضل، تؤكد أعمالكم الفنية بأنكم على قد تلك المسؤولية التي منحت لكم من جمهوركم.. قدمت تجربة مهمة في إطار الدراما التلفزيونية، مسلسل محارب شركة لها تاريخ واسم السبكي علامة مميزة للنجاح، محار فكرة مهمة للمؤلف محمد سيد بشير، وإخراج المبدعة شيرين عادل، ونجوم عاشوا شخصياتهم بحب ورغبة في التفوق فقدموا عملا رائعًا».

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب على قناة «cbc» في رمضان 2024 الحلقة الأخيرة، في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى 5:15 فجرا، والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

كما يعرض مسلسل محارب الحلقة على قناة «CBC» دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساءً.

أحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب حول الشاب محارب الذي يقوم بدوره النجم حسن الرداد، والذي جاء من الصعيد إلى القاهرة هو وأسرته بعد وفاة والده، وتنقلب حياته رأسًا على عقب بعد حادث دهس والدته على يد نجل أحد أكبر رجال الأعمال، وبدلا من أخذ حق والدته، يتهم في قضايا لا نهاية لها، في إطار صراعه مع رجل الأعمال محمود العزازي ومحاميه حسام الجيوشي.