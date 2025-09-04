وزير العمل يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث تأهيل الأيدي العاملة

وزير العمل يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث تأهيل الأيدي العاملة

وزير العمل يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث تأهيل الأيدي العاملة

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس بالقاهرة، ميشائيل كريتشمَر، رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية، تزامنًا مع الافتتاح الرسمي لجامعة ساكسونيا مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجية.

ورحب الوزير بالتعاون بين مصر وألمانيا، حيث تتماشى أهداف الجامعة مع رؤية مصر في تخريج طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات وتحديات سوق العمل، مُرحبًا بالتعاون مع الجامعة للإسهام في دعم جهود الدولة بالتعاون مع كافة الشركاء برفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية والماهرة والمدربة.

تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم

وأشار الوزير جبران إلى جهود الوزارة في مجالات التدريب المهني وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم كوادر مُدربة على متطلبات سوق العمل، وتطرق للحديث عن لقاء سابق مع وفد من اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، لفتح أفاق جديدة بسوق العمل الألماني أمام الكوادر المصرية في كافة المجالات.

مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وولاية ساكسونيا

كما بحث الجانبين، مقترحات بشأن صياغة مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارة وولاية ساكسونيا في مجالات تنقل الأيدي العاملة، وكذلك إمكانية تأسيس مركز تدريب مُعتمد للتدريب على احتياجات سوق العمل في ولاية ساكسونيا.
شارك في اللقاء من وزارة العمل رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة.

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