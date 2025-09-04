فيلم 6 أيام يعود للسينما من جديد

قررت شركة سي سينما برودكشنز المنتجة لفيلم 6 أيام إعادة الفيلم للسينما من جديد من خلال عرضين جديدين في سينما أرابيلا في القاهرة الجديدة يومي الجمعة والسبت القادمين حفلة الساعة 10 مساءً بناء على طلب الجماهير.

قصة فيلم 6 أيام



ويدور فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

أبطال فيلم 6 أيام

الفيلم من إنتاج شركة سي سينما برودكشنز هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.