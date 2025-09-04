مبرمجة مايكروسوفت المستقيلة: قاطعوا شركة البرمجة وادعموا فلسطين

وجّهت المبرمجة المغربية ابتهال أبو سعد رسالة عاجلة، بعد انتشار الفيديو الشهير لها أثناء هجومها على مدير قطاع الذكاء الاصطناعي في شركة البرمجيات العالمية «مايكروسوفت»، دعمًا للقضية الفلسطينية ومطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة.

رسالة أبو سعد

قالت ابتهال أبو سعد، في فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ابتهال أبو سعد، أردت نشر هذا الفيديو القصير لأن العديد من الناس تواصلوا معي. أود شكركم كثيرًا لنشر رسالتي عبر العالم وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. العديد من الناس سألوني كيف يمكن مساندتي خلال هذه الفترة، وسأوضح لكم».

أمران تطلبهما من الجمهور

وأضافت: «أتقدم لكم بأمرين أطلبهما من الجميع. الأول هو مقاطعة كل منتجات مايكروسوفت، سواء كانت إكس بوكس (جهاز ألعاب)، أو «كو بايولت» (نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بمايكروسوفت)، أو «كاندي كراش» (لعبة إلكترونية)، أي منتج من مايكروسوفت يجب مقاطعته لإبلاغ رسالة إلى الشركة مفادها أننا لن ندعمكم ماديًا، ولن نستخدم منتجاتكم حتى تتبنوا مبادئ إنسانية، وأرجو من الجميع التحدث عن هذا الأمر مع أصدقائكم وعائلاتكم، ونشر خبر هذه المقاطعة».

الأمر الثاني

وتابعت: «أما الأمر الثاني، فهو أن أي شخص يشاهد هذا الفيديو ويجد نفسه يعمل في منصب يشابه منصبي، أي في شركة تنتهك مبادئ إنسانية، أطلب منكم أن ترفعوا أصواتكم، أطلب منكم، سواء من داخل الشركة أو خارجها، أن تتحدثوا عن هذا الموضوع، وألّا تواصلوا العمل في هذه الشركات، وألّا تساندوها حتى تتبنى هذه المبادئ».

واختتمت رسالتها قائلة: «أشكركم جزيلًا مرة أخرى، وأتمنى أن نقوم جميعًا برفع أصواتنا في وجه شركات التكنولوجيا».