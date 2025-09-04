مصرع عامل بناء سقط من الطابق الخامس في إمبابة

لقي عامل بناء مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس أثناء عمله فى عقار تحت الإنشاء بدائرة القسم، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارا من العميد محمد ربيع رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه مصرع عامل فى سقوط من علو، وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث إمبابة والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «فرج أ»، 50 سنة، عامل بناء أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال، وتولت النيابة التحقيق.