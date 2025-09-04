خبير قانون دولي: إسرائيل لا تكترث لأي قانون وتنتهك حتى قوانينها الداخلية

قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، إنّ إسرائيل لا تكترث لأي قانون وتنتهك حتى قوانينها الداخلية، وذلك خلال تعليقه على الجدل المستمر في إسرائيل بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك»، مشيرًا إلى أنّ هذا النزاع يشير إلى نمط ممنهج من انتهاك القانون في إسرائيل، ما يعكس عدم احترامها للقوانين، سواء الداخلية أو الدولية.

وأضاف مهران في تصريحات مع الإعلامي رعد عبدالمجيد عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «المحكمة الإسرائيلية العليا أكدت على ضرورة التوصل إلى تسوية بين الحكومة ورئيس الشباك المقال، مشيرًا إلى أن المحكمة ترى في هذا القرار انتهاكًا واضحًا للقوانين الإسرائيلية».

وأوضح أن المحكمة تمارس دور الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، وهي قاعدة معترف بها في جميع الدول، ورغم ذلك، تبقى إسرائيل في حالة تضارب داخلي، ما يعكس الانتهاكات المستمرة للقانون.

وأشار الخبير القانوني إلى أن دولة الاحتلال لا تقتصر على انتهاك القوانين الداخلية فحسب، بل تتعداها إلى انتهاك القوانين الدولية، مثل القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن هذه الانتهاكات تشمل قصف المدنيين، تدمير البنى التحتية، وقتل الأطفال والنساء، وهي ممارسات تتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وفيما يتعلق بالوضع الفلسطيني، أكد مهران أن ما تقوم به إسرائيل من تهجير قسري والتعدي على حقوق الفلسطينيين يتناقض مع الاتفاقيات الدولية.

وذكر، أن الموقف الدولي بدأ في التغير، حيث شهدنا تصريحات من دول عدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تُظهر تزايد الانتقادات لإسرائيل.