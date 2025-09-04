القبض على مهندس يتاجر بالنقد الأجنبي في أكتوبر.. 15 ألف دولار وبندقية

ألقت مباحث أكتوبر القبض على مهندس معماري بحوزته 15 ألف دولار وبندقية آلية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث أكتوبر يفيد فيه بالقبض على مهندس معماري، 40 عاما، يتاجر بالنقد الأجنبي، وبحوزته 15 ألف دولار، وبندقية آلية، و50 طلقة.

ألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام المقدم محمد راغب رئيس المباحث، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.