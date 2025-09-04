حياة كريمة توقع بروتوكولا لتحسين الخدمات الصحية في سفاجا

وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكولا مشترك يهدف إلى تنفيذ مشروعات مجتمعية تعود بالفائدة على المواطنين، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار تعزيز الشراكات التنموية ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

جاء ذلك خلال توقيع البروتوكول الذي جرى بحضور عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والمهندس خالد عبد السلام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عش الملاحة للبترول، حيث أكد الطرفان على أهمية هذه الشراكة في خدمة المواطن المصري والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، والسعي لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المناطق الأكثر احتياجًا.

ويستهدف البروتوكول التعاون بين الجانبين في إحلال وتجديد وتجهيز وحدة صحية في مدينة سفاجا، وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعزز تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين في تلك المنطقة. ويشمل المشروع توفير الدعم الكامل للوحدة الصحية من خلال توفير التجهيزات اللازمة، وتحسين البنية التحتية، ما يساهم في رفع مستوى الخدمة الصحية للمواطنين.

ويعتبر هذا البروتوكول جزءًا من سلسلة من المشاريع التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكات المجتمعية الفعالة التي تساهم في تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعد هذا التعاون خطوة إضافية نحو توفير بيئة صحية ومجتمعية أفضل للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

وتسعى المؤسسة والشركة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير مختلف المجالات التنموية، بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية التحتية، من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.