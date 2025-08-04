محافظ المنيا يعلن موعد تشغيل وحدة طب الأسرة بملاطية ضمن حياة كريمة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته بمركز مغاغة الوحدة الصحية بقرية ملاطية، في إطار اهتمامه بمنظومة الصحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالوحدة، ومتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والعلاجية.

محافظ المنيا يتفقد وحدة طب أسرة ملاطية

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي من الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة حول إمكانيات الوحدة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، حيث تخدم الوحدة حوالي 30 ألف مواطن، ويتردد عليها من 300 إلى 350 مواطنًا يوميًا، وتضم الوحدة عيادات خارجية، طوارئ، عيادة أسنان، استقبال، صيدلية، معمل، ومكتب صحة لتسجيل المواليد والوفيات.

واستكمل المحافظ جولته، بتفقد جاهزية وحدة طب الاسرة بقرية ملاطية ضمن مشروعات حياة كريمة تمهيداً لتشغيلها نهاية الشهر الجاري، واستمع إلى شرح لأقسام وخدمات الوحدة والمقامة على مساحة إجمالية 1200 متر مربع ومساحة المبنى 500 متر مربع، حيث تتكون من 4 أدوار ، وتشمل معامل تحاليل وعيادات خارجية وتنظيم أسرة وطوارئ وعيادة أسنان واستقبال وصيدلية ومكتب صحة، مع توفير سكن للطاقم الطبي والتمريض بالمبنى.

تطوير المنظومة الصحية بالمنيا

أكد المحافظ حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى استمرار جهود المحافظة لتحسين الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير قطاع الصحة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة نادية مكرم ، وكيل وزارة الصحة، والنائب إيهاب عبد العظيم والنائب سعودي عبد الرحمن عضوا مجلس النواب ، هانى الجويلي رئيس مركز ومدينة مغاغة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، واستجاب لعدد من الطلبات، من بينها تحسين خدمة الصرف الصحي، إنشاء مقلب وسيط للقمامة يخدم القرية، وإنشاء سوق جديد للخضار، موجهًا بتلبية هذه المطالب.