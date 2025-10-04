اعرف من هم أكثر الأبراج قوة في المشاعر.. أبرزهم السرطان

​تتفاوت الأبراج الفلكية في سماتها وخصائصها، ومن أبرز هذه السمات هي القدرة على التعبير عن المشاعر والتفاعل العاطفي، بعض الأبراج تتميز بعمق مشاعرها وقوتها العاطفية، ما يجعلها قادرة على التواصل بفعالية مع الآخرين وتقديم الدعم اللازم في الأوقات المختلفة، لذا خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبراجا هي أكثر قوة في المشاعر عن غيرها وفقًا لـ«timesofindia».

أبراج هم أكثر قوة في المشاعر

1- برج السرطان من أكثر الأبراج حساسية وعاطفية، ويتميز بقدرته الفائقة على التعاطف مع الآخرين والشعور بمشاعرهم، ما يجعله مستمعًا جيدًا وداعمًا لمن حوله، وتتراوح مشاعره بين الفرح والحزن بسرعة، ويستخدم هذا التفاعل العاطفي في التعبير عن نفسه بطرق إبداعية.​

2- من المعروف أن برج العقرب يمتلك مشاعر عميقة وقوية، ويُظهر تعاطفًا كبيرًا تجاه من حوله، يستطيع قراءة عواطف الآخرين والتفاعل معها بفعالية، ما يجعله داعمًا قويًا لأصدقائه في أوقات الشدة، تجربته مع الحب أو الغضب أو الغيرة تكون بنفس الشدة، مما يعكس عمق مشاعره.​

3- برج الجوزاء على الرغم من طبيعته المرحة، إلا أن مولود الجوزاء يخفي حساسية عاطفية عميقة، ويمر بتقلبات مزاجية تجعله يعيش طيفًا واسعًا من المشاعر، ويتميز بقدرته على التواصل والتعبير عن هذه المشاعر بفعالية، هذا التوازن بين المرح والعمق العاطفي يجعله قادرًا على فهم ومشاركة مشاعر الآخرين بسهولة.​

4- برج الأسد ويعرف مولود الأسد بشخصيته الكريمة والمعطاءة، حتى في الأوقات الصعبة، يسعى لمنح الآخرين الدعم والمساعدة، ما يعكس قوته العاطفية وتصالحه مع ذاته، ويعتبر أن من واجبه مساعدة الآخرين ويتحمل هذه المسؤولية بجدية.