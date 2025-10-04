وزير السياحة: الرئيس ماكرون مغرم بالحضارة المصرية.. جولة «خان الخليلي» مميزة

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر بدأت فور وصوله من المطار بالتوجه إلى المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن تصميم الزيارة كان رائعًا وموفقًا في اختيار المواقع، موضحًا أن الجولة داخل المتحف الكبير كشفت عن مدى إعجاب الرئيس ماكرون بالحضارة المصرية، حيث إنه كان مغرما بالحضارة المصرية وما شاهده في الزيارة.

زيارة مفاجئة

وشدد «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن ماكرون أبدى اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل التصميم والعرض المتحفي، وطرح عددًا كبيرًا من الأسئلة، ما جعل من الصعب مواكبة هذا الحماس والإجابة على جميع استفساراته في الوقت المتاح، مؤكدًا أن الجولة التالية كانت إلى خان الخليلي، في زيارة مفاجئة لم يتوقعها أحد، مشيدًا بالترحاب الكبير الذي أبداه أهالي المنطقة والتفافهم العاطفي حول الرئيس ماكرون.

وأشار إلى أن هذه اللحظات خلال زيارته لخان الخليلي «شيء عظيم» واتسمت بدفء طبيعي، مؤكدًا أنه لم يشهد من قبل مثل هذا التقارب بين شخصيات رفيعة مثل الرئيس السيسي والرئيس ماكرون مع المواطنين، حيث التقطوا الصور التذكارية معهم وتبادلوا التحية بالأيدي في مشهد غير معتاد.