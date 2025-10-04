جبران يبحث مع وزير الهجرة اليوناني آليات تعزيز الحماية للعمالة المصرية

اتفق وزير العمل محمد جبران مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان، وكذلك تفعيل قنوات الاتصال، وسرعة عقد اجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الاتفاقية حتى الآن لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.

وأكد الطرفان على التزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، مؤكدين أن هذه الإتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية، كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليوناني خاصة البناء والتشييد والصيد.

توفير فرص عمل يحتاجها الجانب اليوناني

وأشار وزير العمل إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مطلع العام الجاري، والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة، كما أكد الوزير على جاهزية الوزارة لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني، موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل ارسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح أن تنفيذ هذه الاتفاقية يُساهم بشكل كبير في مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي، واستعرض جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة، مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا، وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا.

استقدام كوادر مصرية مُدربة

من جانبه، أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية، وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الايدي العاملة المصرية، موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني، كشريك في اختيار الأيدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان، كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.