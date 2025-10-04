وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروع «مزارين» في العلمين الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، مساء أمس، مع عدد من الشركات العاملة بمشروع «كمبوند مزارين» في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل به، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

آخر تطورات مشروع الكمبوند السكني «مزارين»

وأكد وزير الإسكان حرصه على التواصل الدائم مع كافة الشركات العاملة في المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لها وتذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ أولا بأول، مشيرًا إلى أن مشروع الكمبوند السكني «مزارين»، أحد المشروعات الجاري العمل على تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة 700 فدان تقريباً على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بجانب المحال التجارية.

الانتهاء من كافة الملاحظات بعدد من الوحدات

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمكونات المشروع وموقف الوحدات به، تمهيدا لتسليمها إلى الحاجزين، بجانب الانتهاء من كافة الملاحظات بعدد من الوحدات، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الخاص بمواعيد تسليم الوحدات المتبقية وضغط الأعمال لتحقيق المستهدف، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للشركات للانتهاء من كل الوحدات وتسليمها في التوقيتات المحددة لذلك.

كما كلف الشربيني مسؤولي الوزارة بوضع خطة عمل للمتابعة الدورية للمشروع واستمرار التواصل مع ممثلي الشركات لمتابعة موقف التسليمات الخاصة بالوحدات، ولتذليل أي تحديات قد تظهر خلال التنفيذ للدفع بوتيرة العمل بالمشروع.