الأبراج الشاطئية.. الشركات المصرية تنفذ معجزة هندسية على بحر العلمين

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الأبراج الشاطئية الكائنة في مدينة العلمين الجديدة، موضحة أن المشروع يأتي كعلامة مميزة لقدرة الشركات المصرية على تنفيذ أرقى مستويات الاستثمار السياحي في العالم.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مشروع الأبراج الشاطئية، ساهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لمختلف شرائح المجتمع، بالإضافة لإتاحة الفرصة للكوادر المصرية لمعرفة آخر ما وصل إليه العالم من خبرات في مجالات البناء والتشييد.

تفاصيل الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة

- منطقة الأبراج الشاطئية تحتوي على 15 برجا.

- تتولى تنفيذ المشروع وفق معايير عالمية 6 شركات مصرية.

- 44 طابقا.. ارتفاع الأبراج التي وصلت نسبة التنفيذ أحدها إلى الطابق الـ42.

- يتم تنفيذ كومباوند «مزارين» أمام الأبراج الشاطئية ليضم مئات الفيلات والشاليهات على مساحة 700 فدان.

- تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية منطقة ترفيهية، تضم أشهر المولات والمطاعم على مساحة 66.8 فدان.

- يتم افتتاح 3 شواطئ عامة مؤخرا بمدينة العلمين الجديدة مع ممشى سياحي بطول 7 كيلومترات.