وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم

وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم

وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ»؛ لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

واستهل وزير الإسكان، اللقاء بالترحيب بالنواب، والإشارة إلى دقة المرحلة الحالية التي تطلب تضافر الجهود كافة لتجاوز أي تحديات ولا سيما أنهم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع، مؤكدا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.

التنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين

وتضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن.

وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا