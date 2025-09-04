وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم

عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه «النواب والشيوخ»؛ لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

واستهل وزير الإسكان، اللقاء بالترحيب بالنواب، والإشارة إلى دقة المرحلة الحالية التي تطلب تضافر الجهود كافة لتجاوز أي تحديات ولا سيما أنهم من يمثلون مختلف طوائف المجتمع، مؤكدا أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.

التنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين

وتضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن.

وأعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربيني، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.