نتنياهو يدعم قرار إقالة كل من وقع على عريضة لوقف حرب غزة

كشفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، عن أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن دعمه لوزير الدفاع ورئيس الأركان في قرارهما، بإقالة موقعي عريضة تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة الفلسطيني، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.