«التعليم» تعلن مواعيد ورش عمل موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي لجميع المراحل

«التعليم» تعلن مواعيد ورش عمل موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي لجميع المراحل

«التعليم» تعلن مواعيد ورش عمل موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي لجميع المراحل

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإبلاغ موجه عام مادة الاقتصاد المنزلي، بعقد ورش عمل موجهي العموم وموجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي عبر شبكة فيديو كونفرانس خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2024-2025 وذلك في الفترة المسائية من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثالثة عصرا، مؤكدا أنّه يتم اتخاد اللازم نحو حضور موجهي ومعلمي المادة بقاعات الفيديو كونفرانس الخاصة بكل محافظة.

رفع كفاءة موجهي المرحلة الابتدائية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه بالنسبة للمرحلة الابتدائية يعقد برنامج رفع كفاءة موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي للمرحلة الابتدائية والفصل الواحد، يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025.

تنمية مهارات موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي

وتابعت وزارة التعليم، أنّ برنامج تنمية مهارات موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي للمرحلة الإعدادية العام والمهني، تعقد في الفترة من الثلاثاء 15-4-2025 إلى الأربعاء الموافق 16-4-2025.

وأكملت أنّ برنامج تطوير مهارات موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي للمرحلة الثانوية لمدة 3 أيام، يعقد في الفترة من الثلاثاء الموافق 26-4-2025 حتى الخميس 24-4-2025.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا