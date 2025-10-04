«التعليم» تعلن مواعيد ورش عمل موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي لجميع المراحل

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإبلاغ موجه عام مادة الاقتصاد المنزلي، بعقد ورش عمل موجهي العموم وموجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي عبر شبكة فيديو كونفرانس خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2024-2025 وذلك في الفترة المسائية من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثالثة عصرا، مؤكدا أنّه يتم اتخاد اللازم نحو حضور موجهي ومعلمي المادة بقاعات الفيديو كونفرانس الخاصة بكل محافظة.

رفع كفاءة موجهي المرحلة الابتدائية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه بالنسبة للمرحلة الابتدائية يعقد برنامج رفع كفاءة موجهي ومعلمي الاقتصاد المنزلي للمرحلة الابتدائية والفصل الواحد، يوم الاثنين الموافق 14 أبريل 2025.

تنمية مهارات موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي

وتابعت وزارة التعليم، أنّ برنامج تنمية مهارات موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي للمرحلة الإعدادية العام والمهني، تعقد في الفترة من الثلاثاء 15-4-2025 إلى الأربعاء الموافق 16-4-2025.

وأكملت أنّ برنامج تطوير مهارات موجهي ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي للمرحلة الثانوية لمدة 3 أيام، يعقد في الفترة من الثلاثاء الموافق 26-4-2025 حتى الخميس 24-4-2025.