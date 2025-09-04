«التعليم» تعلن شروط الترشيح لجائزة الاتحاد الإفريقي للمعلمين.. المستندات المطلوبة

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًإ للمديريات التعليمية، يحتوي على تفاصيل جائزة الاتحاد الإفريقي القارية للمعلمين 2025، وذلك في إطار دعم وتشجيع المدرسين المتميزين، وتعزيز مشاركة خبراتهم وقصصهم الملهمة، لافتة إلى ضرورة ترشيح معلمين اثنين (مدرس ومدرسة) وفقًا لعدة معايير.

معايير ترشيح المعلمين

- من مواطني جمهورية مصر العربية.

- سبق له/لها الفوز بجائزة على مستوى الجمهورية أو الوطن العربي.

- حاصل/حاصلة على مؤهل رسمي ومسكن كمعلم على رأس عمله في المرحلة الابتدائية/المرحلة الثانوية.

شروط جائزة الاتحاد الإفريقي للمعلمين



- الانخراط في التدريس عالي الجودة الذي يؤدي إلى نتائج عالية المستوى في تحصيل الطلاب.

- إظهار معرفة راسخة بالمادة الدراسية مع مواكبة التطورات المستجدة في المجال.

- تشجيع السلوك المرغوب فيه بين الطلاب.

- إدارة الفصول الدراسية لتعزيز جودة العمليات التعليمية مع ضمان استيعاب الطلاب ذوي الاحتياجات والقدرات للمهارات التعليمية المتنوعة.

- المشاركة في الأنشطة والشبكات التي تعزز القيمة الاجتماعية والثقافية.

- مساعدة الطلاب على تحقيق أهدافهم المهنية طويلة المدى من خلال تنظيم المشاركة مع الوكالات والمعلومات ذات الصلة.

- إظهار التعددية في تيسير اكتساب المعرفة والمهارات، بالإضافة إلى تعزيز قيم بناء السلام والمواطنة المسؤولة.

- سمعة طيبة بين أطراف العملية التعليمية وأفراد المجتمع.

- يحظى بتقدير عال من طلابه وزملائه في العمل.

المستندات المطلوبة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، إرسال المستندات التالية لكل مرشح باللغتين العربية والإنجليزية، في موعد أقصاه 10 أبريل 2025:

- سيرة ذاتية موجزة لكل مرشح بما في ذلك العمر والجنس وسنوات الخدمة والمؤهلات الرسمية والمادة أو المواد التي يدرسها.

- نبذة عن المدارس التي عمل بها كل مرشح بما في ذلك اسم المدرسة وموقعها ونوعها.

- بيان مكتوب من قبل كل مديرية لكل مرشح يوضح سبب ترشيح المعلم لجائزة المعلم القاري.

- بيان توضيحي مختصر مكتوب من قبل كل مديرية يوضح الكيفية التي تم بها ترشيح المرشحين.