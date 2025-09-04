«التعليم» تعلن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد

قدّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شرحًا تفصيليًا لعدد أسئلة مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2025، وتوزيع درجات كل مادة (النظام الجديد/ القديم)، في ضوء ما تم اعتماده من ضوابط فنية وتربوية تضمن دقة التقييم وموضوعيته.

وأكدت الوزارة أنّ الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب، من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.

فبالنسبة لمادة اللغة العربية، يتضمن الامتحان 55 سؤالًا منها 4 مقالية و51 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة المخصصة للمادة 80 درجة منها 70 للاختيار من متعدد و10 للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لمادة اللغة الأجنبية الأولى، يشتمل الامتحان على 42 سؤالًا موزعة بين 3 أسئلة مقالية و39 سؤالا اختيار من متعدد بإجمالي 60 درجة، منها 51 للاختيار من متعدد و9 للأسئلة المقالية.

وبشأن مادة اللغة الأجنبية الأولى «نظام قديم»، فيضم الامتحان 37 سؤالًا منها 3 مقالية و34 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 50 درجة، منها 41 للاختيار من متعدد و9 للأسئلة المقالية.

وأما مادة اللغة الأجنبية الثانية «نظام قديم»، فيتكون الامتحان من 31 سؤالًا، منها 2 مقالي و29 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 40 درجة، منها 34 للاختيار من متعدد و6 للأسئلة المقالية.

وبالنسبة لمادة التاريخ، يشمل الامتحان 46 سؤالًا بينها 2 مقالي و44 اختيار من متعدد بإجمالي 60 درجة، منها 56 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

وفيما يخص امتحان مادة الجغرافيا، فيتضمن الامتحان 46 سؤالًا، منها 2 مقالي و44 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 60 درجة، منها 56 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لامتحان مادة للفلسفة والمنطق «نظام قديم» فيضم 46 سؤالًا، منها 2 مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة منها 56 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

وفيما يتعلق بامتحان مادة علم النفس والاجتماع «نظام قديم»، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 مقالي و44 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 60 درجة، منها 56 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

وأما بشأن امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وفيما يخص امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، منها 56 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.



وبالنسبة لامتحان مادة الأحياء، فيتضمن 46 سؤالًا، منها 2 مقالي و44 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 60 درجة منها 56 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

أما بالنسبة لامتحان مادة الجيولوجيا «نظام قديم»، فيشمل 46 سؤالًا، تتوزع بين 2 مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة منها 56 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

أما فيما يتعلق بامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية «نظام قديم»، فيتكون الامتحان من 20 سؤالًا، منها 2 مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية للمادة 30 درجة منها 26 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

ويتضمن امتحان مادة التفاضل والتكامل «نظام قديم» 20 سؤالًا، منها 2 مقالي و18 اختيار من متعدد، والدرجة النهائية للمادة 30 درجة منها 26 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

أما امتحان مادة الاستاتيكا «نظام قديم»، فيتكون الامتحان من 20 سؤالًا، تشمل 2 مقالي و18 اختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجة 30 درجة منها 26 للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأما امتحان مادة الديناميكا «نظام قديم»، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة منها 26 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

وأما امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وبالنسبة لامتحان مادة الرياضيات البحتة، فيتضمن الامتحان 20 سؤالًا، بينها 2 مقالي و18 اختيار من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة منها 26 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، فيحتوي الامتحان على 35 سؤالًا، منها 2 مقالي و33 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة منها 56 للاختيار من متعدد و4 للأسئلة المقالية.