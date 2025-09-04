أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نموذج استرشادي لامتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية نظام البوكليت، الذي يتم تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

بوكليت الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، أن نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي هو دمج لورقتي الأسئلة والإجابة في كُتيّب واحد، بحيث تُدرج الأسئلة وتُخصص مساحة للإجابة أسفل كل سؤال مباشرة.