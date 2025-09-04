«التعليم» تتيح نموذج استرشادي لمادة العلوم للشهادة الإعدادية.. اعرف شكل الأسئلة
«التعليم» تتيح نموذج استرشادي لمادة العلوم للشهادة الإعدادية.. اعرف شكل الأسئلة
- التعليم
- امتحانات الشهادة الإعدادية
- الشهادة الإعدادية
- بوكليت الشهادة الإعدادية
- تعليم الجيزة
- بوكليت علوم الإعدادية
أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نموذج استرشادي لامتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية نظام البوكليت، الذي يتم تطبيقه في امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.
بوكليت الشهادة الإعدادية 2025
وأوضحت مديرية التعليم بالجيزة، أن نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي هو دمج لورقتي الأسئلة والإجابة في كُتيّب واحد، بحيث تُدرج الأسئلة وتُخصص مساحة للإجابة أسفل كل سؤال مباشرة.
وتابعت مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، أن نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية يهدف إلى الحد من الغش، وتسهيل تنظيم الوقت أثناء الامتحان، وتحسين دقة التصحيح، ويتطلب من الطالب التركيز الجيد وترتيب الأفكار عند الإجابة.