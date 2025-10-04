انقطاع المياه عن قرية برطباط بمركز مغاغة لأعمال الصيانة غدا

انقطاع المياه عن قرية برطباط بمركز مغاغة لأعمال الصيانة غدا

انقطاع المياه عن قرية برطباط بمركز مغاغة لأعمال الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع مياه غدًا الجمعة، عن قرية برطباط وتوابعها بمركز مغاغة من الساعة 12 منتصف الليل وحتي السبت 12 أبريل، من الساعة 8 صباحا، مطالبة المواطنين بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.

انقطاع مياه الشرب بقرية برطباط

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل قرية برطباط وتوابعها بمركز مغاغة، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة والربط بخط طرد المحطة.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا