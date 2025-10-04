انقطاع المياه عن قرية برطباط بمركز مغاغة لأعمال الصيانة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، انقطاع مياه غدًا الجمعة، عن قرية برطباط وتوابعها بمركز مغاغة من الساعة 12 منتصف الليل وحتي السبت 12 أبريل، من الساعة 8 صباحا، مطالبة المواطنين بضرورة توفير احتياجاتهم من المياه قبل فترة الانقطاع.

انقطاع مياه الشرب بقرية برطباط

وقال المهندس رجب السعيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ مناطق الانقطاع تشمل قرية برطباط وتوابعها بمركز مغاغة، وذلك لإجراء بعض أعمال الصيانة والربط بخط طرد المحطة.

تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات

وطالب رئيس شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية والمرافق العامة، بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، منوهًا إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن «125».