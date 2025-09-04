تشكيل لجنة دائمة لمراجعة وحصر الأنشطة الصناعية غير المقننة بالمنيا

تشكيل لجنة دائمة لمراجعة وحصر الأنشطة الصناعية غير المقننة بالمنيا

تشكيل لجنة دائمة لمراجعة وحصر الأنشطة الصناعية غير المقننة بالمنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، لمتابعة واستكمال أعمال مراجعة إصدار التراخيص للأنشطة الصناعية غير المقننة، داخل المحافظة.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنيا، والتي تضم ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديري إدارات البيئة، والتفتيش المالي، والصحة، والتموين، والتراخيص، وغيرها من الجهات المعنية.

دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لحصر تلك المشروعات وتوفيق أوضاعها القانونية، بهدف تقديم الدعم والخدمات المالية وغير المالية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعزيزًا لدور تلك المشروعات في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل حقيقية.

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