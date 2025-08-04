محافظ المنيا يوجه بتخصيص وحدة سكنية لسيدة بعد معاناة 16 عاما في الإيجار

استجاب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لاستغاثة سيدة أربعينية من «الأولى بالرعاية»، خلال جولته التفقدية في مركز مغاغة، ووجه بتخصيص وحدة سكنية لها؛ لتخفيف معاناتها بعدما كشفت عن أنّها تُنفق كامل معاشها الضماني 700 جنيه شهريًا على إيجار مسكن متواضع طوال 16 عامًا.

توفير سكن دائم لسيدة

كان محافظ المنيا يتابع الخدمات العامة والوحدات الصحية في المحافظة، وتوقف لسماع شكوى سيدة تبكي ظروفها الصعبة، وأصدر قرارًا بتكليف رئيس الوحدة المحلية بتوفير سكنٍ دائم لها، مؤكدًا أولوية تلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا الأسر الأكثر احتياجًا في خطوةٍ إنسانيةٍ تعكس اهتمامه بفئات المجتمع الأولى بالرعاية.

وأعربت السيدة عن سعادتها بقرار محافظ المنيا بإطلاق الزغاريد مرددة «تحيا مصر».

تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة

وتُولي محافظة المنيا اهتمامًا خاصا بالمواطنين، وتهتم بشكاواهم، وكذ ذوي الهمم لضمان حصولهم على حقوقهم، في إطار سياسة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للأهالي.