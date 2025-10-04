روابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الأسبوع العاشر لجميع الصفوف

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، روابط التقييمات والأداءت الصفية والمنزلية الأسبوع العاشر لجميع صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي، وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط التقييمات والأداءت الصفية والمنزلية الأسبوع العاشر لجميع صفوف

- رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الابتدائي.

- رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الابتدائي.

-رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الابتدائي.

- رابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي.

- رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس الابتدائي.

- رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي.

- رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الاعدادي.

- ‏رابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الإعدادي.

- رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي.

- رابط ‏التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي.