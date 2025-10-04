«الغرف السياحية»: عقد ندوات توعية للحجاج قبل السفر لأداء المناسك

تعقد شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج لهذا العام، ندوات خلال الأسبوعين المقبلين مع الفائزين بقرعة الحج السياحي، لتعريفهم بالأمور الواجب اتباعها خلال موسم الحج، والمحاذير التي يجب تجنبها، وذلك حتى لا تحدث أية مشكلات أثناء أداء المناسك.

وقال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كل شركة ستعقد لقاءات مع حجاجها، لوضع المعايير والضوابط التي سيتم التعامل بها خلال موسم الحج لهذا العام.

الاستجابة لتعليمات المشرفين

وأضاف «البكري» لـ«الوطن» أن شركات السياحة ستطالب الحجاج بضرورة الاستجابة إلى كافة تعليمات المشرفين المرافقين لهم، فضلًا عن تعريفهم بالأماكن التي سيقيمون بها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

التعامل في مشعر مِنى

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن شركات السياحة ستحذر الحجاج من القيام ببعض الأمور التي قد تعرضهم لبعض المشكلات خلال موسم الحج مثل رفع أية شعارات سياسية، كما ستوضح ظروف إقامة الحجاج بمشعر مِنى والمساحة المخصصة لكل حاج داخل المخيم في ظل ضيق المساحة الجغرافية للمشعر.