قيادية بـ«حماة الوطن»: حكمة الرئيس السيسي برهنت على رؤية مصر لإعلاء مصلحة الوطن

قالت حنان شرشار القيادية بحزب حماة الوطن، إن مصر قيادة وشعبا، تجدد موقفها الثابت والداعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مسيرتها الوطنية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرة إلى أن مصر، استطاعت بقيادته، أن تتعامل مع معطيات إقليمية ودولية شديدة التعقيد بحكمة واعية وإرادة وطنية خالصة، مجنبة البلاد ويلات الفوضى والانقسام، ومثبتة أركان الدولة الوطنية الحديثة على أسس راسخة من الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكدت حنان شرشار، في بيان، أنه في مواجهة الصراعات الإقليمية المحتدمة ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول، برهنت القيادة السياسية المصرية على رؤية استراتيجية متماسكة، وضعت المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار، وأعلت من قيم السيادة والاستقلال في اتخاذ القرار، فكانت مصر دائما رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في معادلات المنطقة.

وتابعت: أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في هذه المرحلة بالغة الدقة تمثل شهادة دولية واضحة بنجاح السياسات المصرية، وعمق تأثيرها الإقليمي والدولي، وتعكس إدراك المجتمع الدولي لدور القاهرة المحوري في حفظ التوازن والاستقرار، بالإضافة إلى أن موقف الشعب المصرى فى التفافه وتظافره عند رفح يدا واحده وقلبا واحد أكبر مشهد يجسد قووى الجبهه الداخليه لمصر وقوه واراده الشعب المصرى.

وأوضحت أن الزيارة جسدت بجلاء الاحترام الكبير الذي تحظى به القيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد مسيرة مصر بثقة وثبات وسط عواصف التغيير التي عصفت بالمنطقة خلال السنوات الماضية.

واختتمت حديثها بالقول: تجسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي نموذجًا فريدًا لقائد تتضافر الإرادة الإلهية مع الحكمة السياسية في كل تحركاته، ليصنع لمصر مسارًا من النجاح والتقدم رغم التحديات، قائلة: الرئيس السيسي هو اختيار من الله، ولذلك يكون الله معه في كل موقف، وتحسب دائمًا الظروف لصالحه حفظ الله مصر رئيسًا وجيشًا وشعبًا، وإن اختلاف الآراء حول الرئيس بين مؤيد ومعارض، سرعان ما تحسمه الأحداث والوقائع لصالحه، حيث يثبت الزمن صواب مواقفه وصحة اختياراته.