3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة.. سرعة الرياح تصل إلى 70 كيلو

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تضرب عدة ظواهر جوية البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، من أبرزها سقوط أمطار على عدد من المناطق، واضطرابات في حركة الملاحة البحرية، مع نشاط شديد للرياح.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات

وقالت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، إنّ من المتوقع أن تضرب أمطار خفيفة، مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري خلال بعض الفترات المتقطعة، مع اضطرابات في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وسرعة الرياح تتراوح بين 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين مترين ونصف ويصل إلى 4 أمتار.

كما توقعت «الأرصاد» أن تنشط حرك الرياح على كل الأنحاء، التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر خلال فترات متقطعة.

اتخاذ التدابير اللازمة

ونوهت «الأرصاد»، إلى ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن تلك الظواهر الجوية المتوقعة على معظم أنحاء البلاد.