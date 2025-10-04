غرفة شركات السياحة: استمرار تدفق الزوار إلى منطقة الأهرامات بسهولة ويسر

غرفة شركات السياحة: استمرار تدفق الزوار إلى منطقة الأهرامات بسهولة ويسر

غرفة شركات السياحة: استمرار تدفق الزوار إلى منطقة الأهرامات بسهولة ويسر

تفقدت لجنة من غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، لليوم الثاني على التوالي، الوضع بمنطقة الأهرامات، والتشغيل التجريبي لتطوير المنطقة، ورافقه خلال الجولة هيثم عرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الدكتور نادر الببلاوي حرصه على التواجد بنفسه في المنطقة للاطمئنان على حركة سير السائحين في المسارات المختلفة، وضمان سهولة التدفق والوصول إلى المنطقة والخروج منها عبر المسارات الجديدة التي يتضمنها مشروع التطوير، إلى جانب متابعته عن قرب لأحوال شركات السياحة أعضاء الغرفة خلال تنفيذ برامجهم بمنطقة الأهرامات، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الشركات أو موظفيها.

وأشاد الببلاوي بجهود لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، التي حرصت على الحضور إلى منطقة الأهرامات لمتابعة الأوضاع هناك والاطمئنان على سهولة حركة وتنقل السائحين داخل المنطقة. كما سجّلت اللجنة بعض الملاحظات المهمة على خطة التطوير، والتي سيتم دراستها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة أن الحركة في منطقة الأهرامات تسير بسلاسة وانسيابية لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار ارتفاع أعداد السائحين الزائرين للمنطقة. كما لاحظ عن قرب الجهود المبذولة من قبل ممثلي وزارة السياحة والآثار، وشرطة السياحة، وشركة أوراسكوم بيراميدز، لإزالة أي عقبات أمام الزوار.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق بين مختلف الجهات لإضافة بعض التعديلات الجديدة على حركة السائحين داخل المنطقة، بهدف مزيد من التسهيل والتيسير بما يليق بأهمية ومكانة الأهرامات عالميًا، وبما يخدم في الوقت ذاته جهود تحسين تجربة الزائر، مؤكدًا عزمه على الاستمرار في متابعة أحوال حركة السائحين في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا