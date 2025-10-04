غرفة شركات السياحة: استمرار تدفق الزوار إلى منطقة الأهرامات بسهولة ويسر

تفقدت لجنة من غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، لليوم الثاني على التوالي، الوضع بمنطقة الأهرامات، والتشغيل التجريبي لتطوير المنطقة، ورافقه خلال الجولة هيثم عرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الدكتور نادر الببلاوي حرصه على التواجد بنفسه في المنطقة للاطمئنان على حركة سير السائحين في المسارات المختلفة، وضمان سهولة التدفق والوصول إلى المنطقة والخروج منها عبر المسارات الجديدة التي يتضمنها مشروع التطوير، إلى جانب متابعته عن قرب لأحوال شركات السياحة أعضاء الغرفة خلال تنفيذ برامجهم بمنطقة الأهرامات، والتأكد من عدم وجود أي شكاوى من الشركات أو موظفيها.

وأشاد الببلاوي بجهود لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، التي حرصت على الحضور إلى منطقة الأهرامات لمتابعة الأوضاع هناك والاطمئنان على سهولة حركة وتنقل السائحين داخل المنطقة. كما سجّلت اللجنة بعض الملاحظات المهمة على خطة التطوير، والتي سيتم دراستها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة أن الحركة في منطقة الأهرامات تسير بسلاسة وانسيابية لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار ارتفاع أعداد السائحين الزائرين للمنطقة. كما لاحظ عن قرب الجهود المبذولة من قبل ممثلي وزارة السياحة والآثار، وشرطة السياحة، وشركة أوراسكوم بيراميدز، لإزالة أي عقبات أمام الزوار.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق بين مختلف الجهات لإضافة بعض التعديلات الجديدة على حركة السائحين داخل المنطقة، بهدف مزيد من التسهيل والتيسير بما يليق بأهمية ومكانة الأهرامات عالميًا، وبما يخدم في الوقت ذاته جهود تحسين تجربة الزائر، مؤكدًا عزمه على الاستمرار في متابعة أحوال حركة السائحين في المنطقة خلال الأيام المقبلة.