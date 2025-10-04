حصة كوميدية فى مدرسة بنات.. «صفا انتباه»

حصة كوميدية فى مدرسة بنات.. «صفا انتباه»

حصة كوميدية فى مدرسة بنات.. «صفا انتباه»

يواصل فيلم «الصفا ثانوية بنات» جذب الأنظار منذ انطلاق عرضه ضمن سباق أفلام عيد الفطر، حيث فرض نفسه بقوة وسط المنافسة السينمائية، مستندا إلى توليفة من الكوميديا الشبابية والأجواء المدرسية الخفيفة التى تشهد حضوراً جماهيرياً لافتاً، فى ظل رغبة المشاهدين فى أعمال تمنحهم جرعة من التسلية والبهجة.

ويجمع الفيلم عددا من النجوم، على رأسهم على ربيع، وأوس أوس، ومحمد ثروت، ونجوم شباب صاعدون، إلى جانب ضيوف شرف بارزين، وهو ما أسهم فى تقديم وجبة فنية خفيفة ومليئة بالمواقف الكوميدية.

وجاء إجمالى إيرادات فيلم «الصفا ثانوية بنات» 15 مليونا و335 ألف جنيه منذ بداية انطلاق عرضه بالسينما، بالتزامن مع موسم عيد الفطر، حسب تصريحات الموزّع السينمائى محمود الدفراوى، والعمل من إخراج عمرو صلاح، وتأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد.

«الوطن» تحدّثت مع أبطال العمل وصناعه، الذين كشفوا عن كواليس التصوير وتفاصيل الأدوار، وكيف استعد كل منهم لخوض التجربة، التى وُصفت من البعض بأنها مختلفة على مستوى الشكل والمحتوى، وتحمل جرأة فى طرح موضوعات شبابية فى إطار ساخر ولطيف.

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