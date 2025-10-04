خفايا المرحلة الحرجة بالسودان.. حوار خاص مع وزير الخارجية السوداني عبر القاهرة الإخبارية

خفايا المرحلة الحرجة بالسودان.. حوار خاص مع وزير الخارجية السوداني عبر القاهرة الإخبارية

خفايا المرحلة الحرجة بالسودان.. حوار خاص مع وزير الخارجية السوداني عبر القاهرة الإخبارية

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، برومو لقاء الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية السوداني مع الإعلامي جمال عنايت، ببرنامج «ثم ماذا حدث»، الذي سيذاع في الثامنة من مساء غد الجمعة.

وفي ظل المرحلة المفصلية التي يمر بها السودان، أجاب الدكتور علي يوسف، وزير الخارجية، على العديد من التساؤلات حول مستقبل الوضع في البلاد، وتحدث عن تطورات الوضع العسكري، خاصة بعد تمكن الجيش السوداني من السيطرة على العاصمة الخرطوم والقصر الرئاسي.

وقال وزير الخارجية السوداني، إنّ الحرب أدت إلى فقدان مئات الآلاف من الأرواح، وقال الوزير: «من الضروري في مرحلة من المراحل أن يتم إجراء حوار سوداني سوداني شامل، للوصول إلى اتفاقات».

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