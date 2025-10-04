توانا الجوهري: علي ربيع وقف بجانبي.. وكواليس فيلم الصفا الثانوية بنات «مليانة ضحك»

أعربت الممثلة الشابة توانا الجوهرى، عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم «الصفا ثانوية بنات»، المعروض بدور العرض حالياً، من بطولة الفنان على ربيع، مؤكدة أن التجربة كانت مميّزة على جميع المستويات، من حيث الدور وأجواء الكواليس.

وقالت «توانا» لـ«الوطن»: «ربيع من الشخصيات الجميلة، أول مرة قابلته نصحنى ووقف جنبى، وكان بيهتم بكل التفاصيل، والكاست كله لذيذ أوى، والكواليس كانت ممتعة ومليانة ضحك».

وأشارت إلى أن شخصيتها فى الفيلم تُدعى «دينا»، ومختلفة عما قدّمته من قبل، خاصة دورها فى مسلسل «كامل العدد»، وهو ما حمّسها لخوض التجربة. وتحدّثت عن أجواء المنافسة السينمائية فى موسم عيد الفطر، قائلة: «مش باخاف من المنافسة، بالعكس كل فيلم له طابعه وقصته، وأهم حاجة إن الناس تستمتع، والشغل ينجح، ويا رب كلنا ننجح».

والدتى ساعدتنى فى تجسيد الدور: «دايماً بتساعدنى»

كشفت عن تفاصيل استعدادها لتجسيد شخصيتها فى «الصفا ثانوية بنات»، قائلة: «أحياناً كنت ألجأ إلى والدتى الفنانة رانيا منصور لتساعدنى فى مذاكرة الدور، وهى دائماً تدعمنى وتعطينى طاقة إيجابية كبيرة، وهذا أمر مهم بالنسبة لى».