جامعة المنيا توقع الكشف الطبي على 652 مٌواطنا في العيادات المختلفة

أطلقت جامعة المنيا قافلة تنموية مٌتكاملة إلى قرية الوفاء بمركز سمالوط، ضمت نخبة من الكوادر المٌتميزة بمختلف التخصصات الطبية، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا للمواطنين، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال علاجها بالمستشفيات الجامعية، كما قدمت القافلة خدماتها التوعوية لأهالي القرية.

تخصصات القافلة الطبية

قال الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، إن القوافل التنموية المتكاملة التي تطلقها الجامعة بشكل دوري للقُرى الأكثر احتياجًا تأتي في إطار مساهمة جامعة المنيا، ومٌشاركاتها الفعالة في المبادرات الرئاسية، كمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة «حياة كريمة».

وقال الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة ضمت 12 تخصصا طبيا هي «الأطفال ـ الرمد - الصدر - الجلدية - الروماتيزم- العظام - الباطنة - النساء والتوليد- الأنف والأذن والحنجرة- الجراحة العامة – المسالك - القلب».

تنظيم ندوات توعية صحية

ووقع الأطباء الكشف الطبي على 652 مواطناً في العيادات المختلفة، مع تحويل من يستلزم تشخيصه للمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، كما قام فريق كلية الصيدلة بتوزيع الأدوية مجاناً على المرضى في عيادات القافلة.

ونظمت القافلة ندوات توعية صحية من أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض عن الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ مثل النزيف والكسور والاختناق، إضافة إلى إلقاء محاضرة لأهالي القرية بعنوان «الحفاظ على الماء ضرورة حياتية»، لتوعية الأهالي بأهمية ترشيد استهلاك المياه من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية دار العلوم.

كما شارك طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم العمل بالعيادات من المترددين علي القافلة.