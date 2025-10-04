محافظ المنيا يوافق على طلب سيدة بتوفير مكان بجوار منزلها لبيع منتجات غذائية

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حرصه الدائم على التفاعل المباشر مع الأهالي وسعيه الدؤوب لعقد لقاءات خدمة المواطنين لأهالي مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل مع المواطنين والاستماع إلى المطالب والشكاوى والمقترحات، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بخلق حالة من التفاهم بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتفعيلا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

جاءت تأكيدات المحافظ خلال ترؤسه لقاء خدمة مواطني مركز مطاي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة، حيث ناقش عددا من الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية أثناء اللقاء، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وأن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

وخلال اللقاء وجّه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية بتوفير سيارات كسح لشفط المياه من قريتي أبوان وكوم مطاي، كما وجّه بسرعة دراسة توصيل الصرف الصحي للقرى بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وطالب المحافظ شركة الغاز بتوصيل الغاز لأهالي قرية ادقاق المسك بمنطقة غرب البلد مساهمة بين المحافظة والشركة والمواطنين في تحمل التكلفة.

توفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة طلب أهالي قرية مرزوق لإنشاء مدرسة ثانوي، كما وجّه شركة الكهرباء بالتواصل مع مواطن متضرر من محول كهرباء في أرضه بقرية أهالي أولاد الشيخ على ونقل محول كهرباء بعد إعداد المقايسة المطلوبة وإبلاغ المواطن.

واستمع إلى عدد من المشكلات الخاصة بالحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية، موجّها وكيل وزارة التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الخدمات والمساعدات المناسبة لهم، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من الشباب مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة لتوفير حياة كريمة وآمنة.

ووجّه المحافظ رئيس الوحدة المحلية بتوفير شقة لمواطنة متضررة، ووافق على طلب سيدة تطلب توفير مكان بجوار منزلها لبيع منتجات غذائية، كما وافق على إنشاء كشكين بقرية الأتلات مراعاة لظروفهم الصحية، مؤكدا أهمية تلبية مطالب المواطنين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق بين الجهات المعنية.

حضر اللقاء المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة مطاي، ونجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين وممثلي الشركات والهيئات بالمحافظة.