أبراج مرهفة المشاعر وتتأثر بسهولة بمن حولها.. «بيزعل بسرعة»

يمتلك بعض الأشخاص حساسية عاطفية تجعلهم يتأثرون بسرعة بمزاج من حولهم، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا. هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يكونون مرهفي المشاعر، ويتأثرون بالكلمات والتصرفات بدرجة كبيرة، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، بعض الأبراج التي تُعرف بحساسيتها الشديدة وتأثرها السريع بالمحيطين بها، وفقًا لـ «تايمز أوف إنديا».

أبراج مرهفة المشاعر وتتأثر بسهولة بمن حولها

1- برج الحوت هو أكثر الأبراج حساسية وتأثرًا بما يدور حوله، فهو لا يستطيع تجاهل مشاعر الآخرين، بل يتأثر بها وكأنها مشاعره الخاصة، وعندما يكون من حوله حزينًا، يشعر وكأنه يعيش نفس التجربة، وإذا كان أحدهم سعيدًا، يمتلئ هو أيضًا بالطاقة الإيجابية، وتجعله أكثر عرضة للتقلبات العاطفية.

2. برج السرطان عاطفي بطبيعته، ومزاجه مُرتبط بشدة بمحيطه، ويمكن أن يفرح أو يحزن بناءً على كلمة أو نظرة، ويميل إلى الاحتفاظ بالمواقف المُؤثرة في ذاكرته العاطفية لفترة طويلة، ولديه قدرة استثنائية على قراءة مشاعر الآخرين، وغالبًا ما يكون داعمًا عاطفيًا لمن حوله، لكنه في المقابل قد يستنزف طاقته بسبب ذلك.

3. برج الميزان يسعى دائمًا لتحقيق التوازن والانسجام، لكنه يتأثر بشدة بمشاعر الآخرين، وإذا كان الجو مشحونًا بالتوتر، يشعر بعدم الارتياح، وإذا كان هناك خلاف، يحاول التدخل لإصلاح الأمور حتى لو كان ذلك على حساب راحته النفسية.

4. برج الجوزاء معروف بتغير مزاجه السريع، وذلك بسبب تأثره القوي بالأشخاص من حوله، إذا كان في بيئة سعيدة، يصبح مليئًا بالحيوية، وإذا كان في جو كئيب، قد ينخفض نشاطه بشكل مٌفاجئ وطبيعته الاجتماعية تجعله يلتقط مشاعر الآخرين بسرعة، مما يؤثر على طاقته العامة.

5. برج العذراء قد يبدو عمليًا ومنطقيًا، لكنه في الحقيقة مرهف المشاعر للغاية، وينتبه لكل التفاصيل الصغيرة، وقد تؤثر عليه كلمة أو تصرف دون أن يظهر ذلك، كما أنه حساس جدًا للنقد، ويمكن أن يفكر في كلام الآخرين لفترات طويلة حتى لو لم يكن القصد منه الإساءة.