هيئة البث الإسرائيلية: توقعات بتقدم في مفاوضات صفقة التبادل قريباً

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه من الممكن حدوث تقدم في المفاوضات بشأن صفقة التبادل خلال الفترة القريبة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

المفاوضات، التي شهدت في ديسمبر 2024 تقدمًا غير مسبوق، تواجه تحديات تتعلق بشروط الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بمدة وقف إطلاق النار وتفاصيل تبادل الأسرى.

المصادر الإسرائيلية تشير إلى أن الأسبوع الجاري سيكون حاسمًا، مع توقع رد حماس على المقترحات المقدمة.​

من جانبها، أكدت حركة حماس استعدادها للتفاوض، معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المحتجزين.

وتبذل مصر وقطر والولايات المتحدة جهودًا كبيرة للتوسط في هذه المفاوضات، بهدف تحقيق تهدئة في قطاع غزة وضمان سلامة المدنيين.

يُذكر أن هذه المفاوضات تأتي في ظل ضغوط داخلية ودولية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية لإتمام الصفقة، وسط انقسام سياسي بشأن استمرار العمليات العسكرية في غزة أو التوصل إلى تسوية طويلة الأمد مع حماس.​