الصين تعلن رفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية إلى 125%

أعلنت وزارة المالية الصينية، رفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 12 أبريل الجاري، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

«المالية الصينية»: لا جدوى اقتصادية حقيقية من رسوم ترامب الجمركية

وهددت الصين الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات مضادة إذا واصلت تقويض مصالحها، وأكدت وزارة المالية الصينية، أنه لا جدوى اقتصادية حقيقية من رسوم ترامب الجمركية.

وتأتي الزيادة من جانب بكين، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سابقًا على المنتجات الصينية، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الصيني.

دخلت الرسوم الجمركية السابقة، البالغة 84% على المنتجات الأمريكية، حيز التنفيذ في 10 إبريل الجاري، ما زاد من تعقيد العلاقات التجارية بين البلدين.

تأثيرات واسعة على الاقتصادين الصيني والأمريكي

من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات واسعة على الاقتصادين الصيني والأمريكي، إضافة إلى التأثيرات المحتملة على الاقتصاد العالمي. الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأمريكية في الصين، مما قد يؤثر على المستهلكين والشركات الأمريكية المصدرة، كما قد تزيد من التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما يثير مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.