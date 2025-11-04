ماكرون: يجب إظهار القوة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لحماية أوروبا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إظهار القوة ومواصلة العمل ضد الرسوم الجمركية الأمريكية لحماية أوروبا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

ماكرون: تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية «فرصة للتفاوض»

أكد الرئيس الفرنسي أنّ تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يوما «فرصة للتفاوض».

تصريحات ماكرون تأتي في وقت حساس، إذ هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي بسبب ما وصفه بسوء المعاملة التجارية.

ترامب يتهم بروكسل بمعاملة غير عادلة لواشنطن

وكان ترامب قد صرح في مطلع فبراير الماضي، بأنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، متهماً بروكسل بمعاملة غير عادلة لواشنطن.​

وفي رد فعل على هذه التهديدات، دعا ماكرون الأوروبيين إلى الاستعداد للرد على أي رسوم جمركية قد تفرضها الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن من مصلحة الولايات المتحدة عدم مهاجمة أوروبا وعدم تهديدها بالرسوم الجمركية، ومشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية بالنسبة لواشنطن ليست الاتحاد الأوروبي، وإنما الصين. ​