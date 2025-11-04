«الخارجية الصينية»: سنقاتل حتى النهاية إذا أصرت واشنطن على الحرب الجمركية

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنه إذا أصرت واشنطن على شن حرب جمركية، فإن بكين ستقاتل حتى النهاية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكرت الخارجية الصينية، أنّ أي حوار مع واشنطن يجب أن يقوم على المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل، مشيرةً، إلى أن الصينيين لا يريدون المواجهة لكنهم لا يخافون منها.

وأفادت الخارجية الصينية، بعدم وجود فائزين في حرب التعريفات الجمركية أو الحرب التجارية، مواصلة: في مواجهة التسلط والاستبداد الأمريكي لا يوجد مخرج من خلال التسوية والتنازلات.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية الإضافية التي كان من المقرر فرضها على واردات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يومًا.

هذا التعليق يُعتبر فرصة للدبلوماسية والتفاوض بين الجانبين، حيث يأمل الاتحاد الأوروبي في استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق تجاري عادل يضمن مصالحه.​

وفي هذا التوقيت، سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والتي وصلت إلى نحو 120% على البضائع الصينية التي تدخل الولايات المتحدة.

وفي تعليق لها على موقع إكس، نشرت ماو صورة لقبعة ترامب الشهيرة التي تحمل شعار «جعل أمريكا عظيمة مجددًا»، وهي تحمل ملصق صنع في الصين.

كما أظهرت الصورة قفز سعر القبعة من 50 دولارًا إلى 77 دولارًا، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار السلع الصينية في أمريكا نتيجة لهذه الرسوم الجمركية.

وتعكس هذه السخرية الموقف الصيني من الحرب التجارية المستمرة بين الصين وأمريكا، حيث أعلن ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جديدة على جميع الدول التي لديها علاقات تجارية مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة نحو "تحرير الاقتصاد الأمريكي".

لكن بعد أيام قليلة من الإعلان، أوقفت واشنطن فرض الرسوم على جميع الدول بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسواق الأمريكية في وول ستريت، في حين استمرت الرسوم على البضائع الصينية التي ارتفعت إلى الحد الأقصى.