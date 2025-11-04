وظائف براتب يتجاوز 12 ألف جنيه في 5 مناطق بالقاهرة.. إليك شروط التقديم

تحرص وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، على توفير وظائف شاغرة للعديد من الفئات سواء الشباب أو حديثي التخرج أو كبار السن، من حملة المؤهلات وغيرهم، آخرها ما أعلنت عن توافره في بعض الشركات الخاصة براتب تجاوز ال12 ألف جنيه.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها، نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف الشاغرة في شركة زين.

وظائف شاغرة

وتطلب الشركة للتعيين التخصصات التالية:

عضو فريق

مديرين فروع

نائب مدير فرع ومشرفين

⁠سائقيين مهنية (درجه ثالثة و ثانية)

أماكن العمل

الرحاب / مدينتي / التجمع الخامس / المعادي / حدائق الاهرام

متطلبات وشروط الوظيفة

1- جميع المؤهلات | متوسط أو عالِ

2- لا تقبل الطلبة خريجين فقط

3- تقديم موقف واضح من التجنيد للذكور

4- الحد الأقصي للسن 35 سنة

5- مظهر جيد - يجيد التعامل مع العملاء

الحقوق والمميزات

ومن الحقوق والممميزات التي يحصل عليها العامل في الوظائف المعلن عنها ما يلي:

الرواتب حسب كل وظيفة من 5400 إلى 12000 جنيه

بدل مواصلات لكل فرع يصل إلى 2150 جنيها

بونص كل 3 شهور

عدد ايام الإجازات :4 أيام

سكن للمغتربين

تامين طبي واجتماعي

زيادة سنوية

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يرجى ملء الاستمارة



