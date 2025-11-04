وظائف خالية في بنك القاهرة.. إليك الشروط وطريقة التقديم

لطالما كان بنك القاهرة من أبرز البنوك التي تحرص على توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا مناسبة، سواء كانوا من خريجي تجارة أو ما يعادلها من شهادات، أو كليات إدارة الأعمال، وذلك لمساعدتهم على بدء حياتهم العملية في المجال المصرفي، وأعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، عن وظائف خالية للعمل بها في مجال التمويل التجاري.

وأوضح بنك القاهرة التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية في مجال التمويل التجاري، ونوضح من خلال التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف وكيفية التقديم لها، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك القاهرة

تكوين وتخصيص وحدات الخدمات المصرفية الأساسية لعمليات التمويل التجاري، وضمان التوافق مع متطلبات البنك.

الإشراف على نقل البيانات من الأنظمة القديمة إلى نظام الخدمات المصرفية الأساسية الجديد، وضمان سلامة البيانات ودقتها طوال عملية الانتقال.

إدارة عمليات المصالحة، والتأكد من أن جميع البيانات المالية والمعاملات متوافقة بشكل دقيق.

قيادة فريق من الخبراء الوظيفيين، ودفع عملية تسليم المعالم الرئيسية للمشروع في الوقت المناسب وبكفاءة.

التعاون مع الفرق متعددة الوظائف، بما في ذلك الفرق الفنية ومحللي الأعمال ومديري المشاريع، لضمان التنفيذ الناجح لمشروع التحول.

تطبيق الخبرة في نظام SWIFT والتمويل التجاري الدولي، بما في ذلك خطابات الضمان، لتحسين عمليات التمويل التجاري.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك القاهرة

أن يكون المتقدم ل وظائف بنك القاهرة حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو مجال ذي صلة.

أن يكون لديه خبرة عملية تتراوح من 7 إلى 10 سنوات على الأقل في تنفيذ وإدارة نظام الخدمات المصرفية الأساسية.

أن يكون لديه خبرة مثبتة في تنفيذ أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية، مع التركيز القوي على معلمات الوحدات، ونقل البيانات، والمصالحة.

أن يكون لديه خبرة واسعة في التعامل مع وحدات LC & MD وSWIFT وDelivery، وخاصةً مع برنامج Temenos Core Banking Software.

الخبرة العملية مع وحدات Temenos LC & MD ضرورية.

تعتبر شهادات Temenos الوظيفية مرغوبة للغاية.

أن يكون لديه معرفة متعمقة بممارسات التجارة الدولية ومعايير الرسائل SWIFT.

خبرة قوية في عمليات التمويل التجاري وخطابات الضمان.

تعتبر الكفاءة في لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) وتحليلات البيانات ميزة إضافية.

يفضل الحصول على شهادات في تحليل الأعمال (CBAP)، واختبار البرمجيات (ISTQB)، وإدارة المشاريع (PMP).

طريقة التقديم على وظائف بنك القاهرة

ويمكن للراغبين في التقديم لوظائف بنك القاهرة، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على لينكيد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.