20 عضو كنيست تلقوا رسائل تهديد في مغلفات احتوى بعضها على مادة كيميائية

20 عضو كنيست تلقوا رسائل تهديد في مغلفات احتوى بعضها على مادة كيميائية

20 عضو كنيست تلقوا رسائل تهديد في مغلفات احتوى بعضها على مادة كيميائية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن 20 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف تلقوا رسائل تهديد في مغلفات احتوى بعضها على مادة كيميائية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وذكرت أنّ الشرطة طلبت من أعضاء الكنيست عدم فتح الرسائل التي تصلهم وحولت القضية للتحقيق.

التهديدات تأتي في سياق التوتر السياسي القائم، وقد تكون نتيجة للتصعيد السياسي بين الحكومة والمعارضة.

أضافت هيئة البث الإسرائيلية: «وقد تتبنى المجموعات المعارضة هذه الأساليب في محاولات لتوصيل رسائل قوية ضد حكومة نتنياهو، رغم أن القضية ما تزال قيد التحقيق».

وتطالب المعارضة بوقف الحرب على الفلسطينيين واسترداد جميع الأسرى، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة.

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