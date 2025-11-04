مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين يوقعون على العريضة الاحتجاجية بشأن غزة

مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين يوقعون على العريضة الاحتجاجية بشأن غزة

مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين يوقعون على العريضة الاحتجاجية بشأن غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، انضمام مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، إلى العريضة الاحتجاجية بشأن غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وذكرت وسائل الإعلام، أن نحو 2000 عضو هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي، انضموا للعريضة الاحتجاجية بشأن قطاع غزة، وأن الاتفاق فقط يمكن أن يعيد المحتجزين، والضغط العسكري سيؤدي غالبًا لمقتلهم.

التركيز على الحلول السياسية

العريضة الاحتجاجية التي وقع عليها الجنود والأكاديميون الإسرائيليون، تدعو إلى تغيير مسار العمليات العسكرية الحالية، إذ يطالبون بوقف التصعيد العسكري والتركيز على الحلول السياسية.

الاتفاق السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في غزة

ويؤكد الموقعون أن الضغط العسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من القتل والدمار، وأن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى اتفاق سياسي يعيد المحتجزين من الطرفين، ويضع حدًا للأزمة الإنسانية في غزة، وقد انضم إلى هذه العريضة نحو 2000 عضو من هيئات التدريس في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية، مؤكدين ضرورة تبني سياسة أكثر إنسانية وواقعية في التعامل مع الأزمة.

العريضة تشدد على أن التفاوض هو الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة وأن الحرب لا يمكن أن تكون الحل.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا