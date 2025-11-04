مئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين يوقعون على العريضة الاحتجاجية بشأن غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، انضمام مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، إلى العريضة الاحتجاجية بشأن غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وذكرت وسائل الإعلام، أن نحو 2000 عضو هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي، انضموا للعريضة الاحتجاجية بشأن قطاع غزة، وأن الاتفاق فقط يمكن أن يعيد المحتجزين، والضغط العسكري سيؤدي غالبًا لمقتلهم.

التركيز على الحلول السياسية

العريضة الاحتجاجية التي وقع عليها الجنود والأكاديميون الإسرائيليون، تدعو إلى تغيير مسار العمليات العسكرية الحالية، إذ يطالبون بوقف التصعيد العسكري والتركيز على الحلول السياسية.

الاتفاق السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في غزة

ويؤكد الموقعون أن الضغط العسكري لن يؤدي سوى إلى مزيد من القتل والدمار، وأن هناك حاجة ماسة للتوصل إلى اتفاق سياسي يعيد المحتجزين من الطرفين، ويضع حدًا للأزمة الإنسانية في غزة، وقد انضم إلى هذه العريضة نحو 2000 عضو من هيئات التدريس في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية، مؤكدين ضرورة تبني سياسة أكثر إنسانية وواقعية في التعامل مع الأزمة.

العريضة تشدد على أن التفاوض هو الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة وأن الحرب لا يمكن أن تكون الحل.