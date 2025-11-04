أحمد خالد صالح يكشف سبب مشاركته في مسلسل قهوة المحطة

أحمد خالد صالح يكشف سبب مشاركته في مسلسل قهوة المحطة

أحمد خالد صالح يكشف سبب مشاركته في مسلسل قهوة المحطة

قال الفنان أحمد خالد صالح، إنّه شعر بالحماس فور عرض دور الضابط عليه في مسلسل قهوة المحطة، لكنه في الوقت نفسه، انتابه بعض القلق، نظرًا لتقديمه هذا النوع من الشخصيات سابقًا في أكثر من عمل، موضحا خلال لقائه في برنامج معكم منى الشاذلي المُذاع عبر شاشة ON، أن حماسه للدور هذه المرة، جاء بسبب خصوصية المعالجة الدرامية التي كتبها المؤلف عبدالرحيم كمال.

وقال خلال اللقاء: «سيناريو مسلسل قهوة المحطة كان مكتوب بسلاسة، والفكرة إن الضابط هنا بيتعاطف مع الناس ويسمعهم كويس، حتى في لحظات التحقيق».

المشاركة في مسلسل قهوة المحطة

وأكد أحمد خالد صالح، أنه شعر بأن هذه التجربة ستكون مختلفة في مسلسل قهوة المحطة، وسعى من خلالها لإبراز الجانب الإنساني في الشخصية، مضيفًا: «ساعدني في ده كل النجوم اللي اشتغلت معاهم، قدرت استمد منهم تفاصيل إنسانية كتيرة ضفتها على الشخصية».

أحمد خالد صالح: أحداث الحلقة الأخيرة كانت محجوبة

وأشار إلى أن الحلقة الأخيرة من المسلسل، لم تُكشف لهم في أثناء قراءة الحلقات، وكانت محجوبة حتى اللحظات الأخيرة من التصوير، وهو ما أضفى مزيدًا من التشويق، وأضاف: «كنت شاكك في شخصية القاتل، وبعد كده تأكدت منها».

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