مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في مطروح

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، المتورطين في واقعة استشهاد ثلاثة أفراد شرطة أثناء تنفيذ أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية الخطرة.



عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما، وتم العثور بحوزتهما على بندقيتين آليتين وكمية من الطلقات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.