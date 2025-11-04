مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في مطروح

مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في مطروح

مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في مطروح

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من تحديد مكان اختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، المتورطين في واقعة استشهاد ثلاثة أفراد شرطة أثناء تنفيذ أحكام قضائية ضد أحد العناصر الجنائية الخطرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعهما، وتم العثور بحوزتهما على بندقيتين آليتين وكمية من الطلقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا